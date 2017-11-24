Министр обороны Японии дал объяснения Шойгу по новой системе ПРО

Токио, 24 ноября. Глава японского Минобороны Ицунори Онодэра утверждает, что лично давал разъяснения министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу по поводу новой системы ПРО.

Как отметил Онодэра, японская система ПРО является в чистом виде системой необходимой обороны, направленной против баллистических ракет КНДР, которая в настоящее время продвигает свою ядерную и ракетную программы. Глава оборонного ведомства также указал на то, что ПРО не несет никакой угрозы как для РФ, так и для окружающих государств.

«Об этом я говорил российской стороне», — подчеркнул Онодэра, пояснил, что обсуждал это с Шойгу на встрече министров оборонных ведомств АСЕАН, которая состоялась на Филиппинах.

Глава Минобороны Японии добавил, что его стране не было бы необходимости проводить эти меры, если бы угроза со стороны КНДР исчезла, а также попросил Россию сотрудничать в отношении КНДР, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон рассказал о новых санкциях в отношении Северной Кореи.