Туск дал обещание Порошенко по поводу Крыма
Москва, 24 ноября. Евросоюз никогда не признает воссоединения Крыма с Россией, об этом глава Евросовета Дональд Туск заявил в четверг по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе.
Соответствующий пост он разместил в своем Twitter, назвав вхождение республики в состав РФ «незаконной аннексией».
«ЕС никогда не признает незаконную российскую аннексию Крыма», — написал он.
Подводя в посте итоги встречи с Порошенко, Туск отметил, что такую позицию он высказал украинскому президенту в Брюсселе.
Напомним, как сообщало интернет-издание «Дни.ру», в конце прошлой недели Дональд Туск усмотрел в обострившихся отношениях Польши и Украины «план Кремля». Об этом он также писал в Twitter.
В последнее время польско-украинские отношения усложнились из-за разного подхода государств к историческим событиям Второй мировой войны. Варшава обвиняет Киев в восхвалении деятельности ОУН-УПА1 (националистическая организация запрещена в России), которая подвергла геноциду польское население.
Ранее стало известно, что Польша создала «черный список» политических деятелей Украины, запретив им въезд на территорию страны.
1 Организация запрещена на территории РФ.