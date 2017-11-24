Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Две иномарки столкнулись под Воронежем, есть жертвы
Политика
Туск дал обещание Порошенко по поводу Крыма
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Туск дал обещание Порошенко по поводу Крыма

    11:10  24 Ноября 2017
    544

    Глава Евросовета заявил, что ЕС никогда не признает присоединение Крыма к России

    Москва, 24 ноября. Евросоюз никогда не признает воссоединения Крыма с Россией, об этом глава Евросовета Дональд Туск заявил в четверг по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе.

    Соответствующий пост он разместил в своем Twitter, назвав вхождение республики в состав РФ «незаконной аннексией».

    «ЕС никогда не признает незаконную российскую аннексию Крыма», — написал он.

    Подводя в посте итоги встречи с Порошенко, Туск отметил, что такую позицию он высказал украинскому президенту в Брюсселе.

    Напомним, как сообщало интернет-издание «Дни.ру», в конце прошлой недели Дональд Туск усмотрел в обострившихся отношениях Польши и Украины «план Кремля». Об этом он также писал в Twitter.

    Глава Евросовета заявил, что ЕС никогда не признает присоединение Крыма к России

    В последнее время польско-украинские отношения усложнились из-за разного подхода государств к историческим событиям Второй мировой войны. Варшава обвиняет Киев в восхвалении деятельности ОУН-УПА1 (националистическая организация запрещена в России), которая подвергла геноциду польское население.

    Ранее стало известно, что Польша создала «черный список» политических деятелей Украины, запретив им въезд на территорию страны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #крым #ес #туск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть