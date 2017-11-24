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Украина
В Киеве поблагодарили вице-спикера ГД, назвавшего Украину «территорией РФ»
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    В Киеве поблагодарили вице-спикера ГД, назвавшего Украину «территорией РФ»

    11:12  24 Ноября 2017
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    В Киеве поблагодарили вице-спикера ГД, назвавшего Украину «территорией РФ»

    Киев, 24 ноября. Вице-спикера Государственной думы России Петра Толстого, который в эфире российского телеканала назвал Украину «территорией РФ», нужно поблагодарить, считает украинская писательница Лариса Ницой.

    Известный борец за украинский язык Ницой в интервью украинскому изданию заявила, что хочет поблагодарить политика за высказывание, благодаря которому народ Украины поймет истинные намерения России.

    «Пусть и дальше они так говорят. Пусть украинцы прозревают. Спасибо им за науку. Ведь все думали, что они наши братья, что они с нами обнимаются», — заявила Ницой.

    Напомним, глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли отказался называть Украину другом ЕС, сославшись на то, что он не политик и руководствуется фактами. 

    Ранее депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко объяснила, почему Европа боится назвать Россию агрессором. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #украина #толстой
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