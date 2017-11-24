Госдума приняла бюджет, в котором предусмотрен рост зарплат — Володин

Москва, 24 ноября. Впервые за три года в парламенте принимают документ по бюджету, в котором предусмотрен рост зарплат, денежного довольствия военных. Соответствующее заявление сделал спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин.

«Впервые в бюджете мы видим рост: рост зарплаты, рост денежного довольствия военнослужащих, реализация указов президента, которая нацелена именно на решение этих задач. Все это подкреплено денежными средствами», — цитирует спикера агентство РИА Новости.

Володин также указал на тот факт, что в бюджете страны произошло развитие: рост внутреннего валового продукта. Впервые за три года в Госдуме приняли бюджет, где зафиксирован рост более 2%, подчеркнул он.

Напомним, что в третьем чтении Госдума приняла закон о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

Ранее сообщалось, что Володин предложил ужесточить наказание для «телефонных террористов».