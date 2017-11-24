Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Две иномарки столкнулись под Воронежем, есть жертвы
Общество
Госдума приняла бюджет, в котором предусмотрен рост зарплат — Володин
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдума приняла бюджет, в котором предусмотрен рост зарплат — Володин

    11:04  24 Ноября 2017
    288

    Госдума приняла бюджет, в котором предусмотрен рост зарплат — Володин

    Москва, 24 ноября. Впервые за три года в парламенте принимают документ по бюджету, в котором предусмотрен рост зарплат, денежного довольствия военных. Соответствующее заявление сделал спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин.

    «Впервые в бюджете мы видим рост: рост зарплаты, рост денежного довольствия военнослужащих, реализация указов президента, которая нацелена именно на решение этих задач. Все это подкреплено денежными средствами», — цитирует спикера агентство РИА Новости.

    Володин также указал на тот факт, что в бюджете страны произошло развитие: рост внутреннего валового продукта. Впервые за три года в Госдуме приняли бюджет, где зафиксирован рост более 2%, подчеркнул он.

    Напомним, что в третьем чтении Госдума приняла закон о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

    Ранее сообщалось, что Володин предложил ужесточить наказание для «телефонных террористов».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #госдума #экономика #володин #бюджет
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть