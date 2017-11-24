Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Две иномарки столкнулись под Воронежем, есть жертвы
Экономика
Земан рассказал, как Чехия относится к строительству «Северного потока-2»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Земан рассказал, как Чехия относится к строительству «Северного потока-2»

    11:04  24 Ноября 2017
    145

    Земан рассказал, как Чехия относится к строительству «Северного потока-2»

    Москва, 24 ноября. Президент Чехии Милош Земан заявил, что его страна поддерживает строительство газопровода «Северный поток‐2». Об этом политик рассказал в эфире телеканала TV Barrandov.

    Чешский лидер отметил, что рад тому, что его страна отстаивает собственную позицию по этому вопросу. Земан признал, что, конечно, прекрасно знает, что некоторые европейские страны выступают с критикой проекта строительства газопровода, отмечают «Аргументы и факты»

    Напомним, Милош Земан находится с официальным визитом в России по приглашению президента РФ Владимира Путина. Национальные лидеры встретились во вторник в Сочи. Также Земан провел переговоры с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в Москве и принял участие в проходившем там бизнес-форуме. В пятницу Земан примет участие в открытии российско-чешского предпринимательского форума в Екатеринбурге, сообщает «Телеканал 360».

    Напомним, «Северный поток-2» — это масштабный проект магистрального газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #северный поток-2 #чехия #земан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть