Земан рассказал, как Чехия относится к строительству «Северного потока-2»

Москва, 24 ноября. Президент Чехии Милош Земан заявил, что его страна поддерживает строительство газопровода «Северный поток‐2». Об этом политик рассказал в эфире телеканала TV Barrandov.

Чешский лидер отметил, что рад тому, что его страна отстаивает собственную позицию по этому вопросу. Земан признал, что, конечно, прекрасно знает, что некоторые европейские страны выступают с критикой проекта строительства газопровода, отмечают «Аргументы и факты».

Напомним, Милош Земан находится с официальным визитом в России по приглашению президента РФ Владимира Путина. Национальные лидеры встретились во вторник в Сочи. Также Земан провел переговоры с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в Москве и принял участие в проходившем там бизнес-форуме. В пятницу Земан примет участие в открытии российско-чешского предпринимательского форума в Екатеринбурге, сообщает «Телеканал 360».

Напомним, «Северный поток-2» — это масштабный проект магистрального газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.