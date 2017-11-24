Дейр-эз-Зор: российские военные доставили жителям города более двух тонн гумпомощи

Москва, 24 ноября. Военное ведомство России сообщило об очередной гуманитарной акции, проведенной в Дейр-эз-Зоре.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки в населенный пункт Дейр-эз-Зор был доставлен гуманитарный груз весом в 2,4 тонны. Местные жители получили питьевую воду и продуктовые наборы. За медицинской помощью обратились 128 сирийцев. Всего в ходе проведения гуманитарных акций российские военные врачи оказали помощь 65629 мирным жителям.

Отмечается, что российские военные продолжают вести переговоры о присоединении к процессу примирения с представителями населенных пунктов, а также с лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Дамаск, Хомс, Хама и Алеппо.