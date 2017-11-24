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Новости Сирии
Дейр-эз-Зор: российские военные доставили жителям города более двух тонн гумпомощи
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    Дейр-эз-Зор: российские военные доставили жителям города более двух тонн гумпомощи

    11:08  24 Ноября 2017
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    Дейр-эз-Зор: российские военные доставили жителям города более двух тонн гумпомощи

    Москва, 24 ноября. Военное ведомство России сообщило об очередной гуманитарной акции, проведенной в Дейр-эз-Зоре.

    По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки в населенный пункт Дейр-эз-Зор был доставлен гуманитарный груз весом в 2,4 тонны. Местные жители получили питьевую воду и продуктовые наборы. За медицинской помощью обратились 128 сирийцев. Всего в ходе проведения гуманитарных акций российские военные врачи оказали помощь 65629 мирным жителям.

    Отмечается, что российские военные продолжают вести переговоры о присоединении к процессу примирения с представителями населенных пунктов, а также с лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Дамаск, Хомс, Хама и Алеппо.

    Дейр-эз-Зор: российские военные доставили жителям города более двух тонн гумпомощи

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гумпомощь #дейр-эз-зор #переговоры
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