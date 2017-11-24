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Военные сообщили отцу моряка с подлодки «Сан- Хуан» о гибели всего экипажа
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    Военные сообщили отцу моряка с подлодки «Сан- Хуан» о гибели всего экипажа

    10:52  24 Ноября 2017
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    Военные сообщили отцу моряка с подлодки «Сан- Хуан» о гибели всего экипажа

    Буэнос-Айрес, 24 ноября. ВМС Аргентины неофициально уведомили отца одного из моряков с аргентинской подводной лодки «Сан- Хуан» о том, что экипаж судна погиб.

    Как рассказал Луис Таглиапиетро в интервью местной радиостанции «Ред», с ним связался начальник его сына Алехандро Дамиана Таглиапиетро проходившего службу на подводной лодке «Сан- Хуан», который сообщил, что на судне произошел взрыв и «выживших на ней нет». По словам военного, взрыв произошел на глубине от 200 до 1 тысяч метров еще восемь дней назад. В таких условиях ни у кого нет шансов на спасение, добавил он.

    Официально ВМС Аргентины о гибели экипажа не объявляли.

    Ранее сообщалось, что Россия направит Ан-124 «Руслан» для участия в поисковой операции. Как напоминает «URA.RU», подводная лодка аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #аргентина #подлодка #поиск
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