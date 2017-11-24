Военные сообщили отцу моряка с подлодки «Сан- Хуан» о гибели всего экипажа

Буэнос-Айрес, 24 ноября. ВМС Аргентины неофициально уведомили отца одного из моряков с аргентинской подводной лодки «Сан- Хуан» о том, что экипаж судна погиб.

Как рассказал Луис Таглиапиетро в интервью местной радиостанции «Ред», с ним связался начальник его сына Алехандро Дамиана Таглиапиетро проходившего службу на подводной лодке «Сан- Хуан», который сообщил, что на судне произошел взрыв и «выживших на ней нет». По словам военного, взрыв произошел на глубине от 200 до 1 тысяч метров еще восемь дней назад. В таких условиях ни у кого нет шансов на спасение, добавил он.

Официально ВМС Аргентины о гибели экипажа не объявляли.

Ранее сообщалось, что Россия направит Ан-124 «Руслан» для участия в поисковой операции. Как напоминает «URA.RU», подводная лодка аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября.