ВВС Дании признали существование НЛО: рассекречены данные за 40 лет наблюдений

Копенгаген, 24 ноября. ВВС Дании рассекретили данные за 40 лет наблюдений, которые подтверждают существование НЛО.

Из рассекреченных документов следует, что за последние 40 лет ВВС Дании фиксировали более 15 тысяч случаев встреч с инопланетными гостями.

Подчеркивается, что инциденты происходили при разных погодных условиях и обстоятельствах. Так, например, в середине текущего года корабль пришельцев приблизился к самолету ВВС Дании, однако радар не смог зафиксировать НЛО. А в сентябре этого года 20-летний житель Дании встретил инопланетянина и даже передал его снимок специалистам.

Также в секретной документации рассказывается об опытах над пришельцами. Уфологи зафиксировали несколько сотен фактов колонизации инопланетных жителей в Гренландии. Первый из таких случаев был датирован 5 января 1981 года, пишет «Инфореактор».