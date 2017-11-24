Жительница Омска ранила ножом непослушного четырехлетнего сына

Омск, 24 ноября. Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия, произошедшего в Омске: четырехлетний мальчик получил тяжелое ножевое ранение брюшной полости.

Под подозрения правоохранительных органов попала его мать. По версии следствия, мальчик играл со своей девятимесячной сестрой. Не подозревая ничего дурного, ребенок хлопал девочку по голове. На замечания, поступающие от матери, он внимания не обращал. В какой-то момент женщина схватила нож и кинула его в сторону мальчика. В итоге ребенок получил ножевое ранение и был госпитализирован.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленое причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего», сообщает газета «Известия».

В данный момент ей грозит до 15 лет лишения свободы.