Сирия: Минобороны РФ сообщило о шести случаях стрельбы в зонах деэскалации

Москва, 24 ноября. Министерство обороны России зафиксировало нарушения режима перемирия в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за минувшие сутки случаи стрельбы были отмечены в провинциях Латакия (1), Дамаск (2) и Алеппо (3).Турецкая мониторинговая группа зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения боевых действий в Сирии.

Стороны оценивают обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня происходило в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (формирования запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.