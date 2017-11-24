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Сирия: Минобороны РФ сообщило о шести случаях стрельбы в зонах деэскалации
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о шести случаях стрельбы в зонах деэскалации

    10:49  24 Ноября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о шести случаях стрельбы в зонах деэскалации

    Москва, 24 ноября. Министерство обороны России зафиксировало нарушения режима перемирия в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за минувшие сутки случаи стрельбы были отмечены в провинциях Латакия (1), Дамаск (2) и Алеппо (3).Турецкая мониторинговая группа зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения боевых действий в Сирии.

    Стороны оценивают обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня происходило в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (формирования запрещены в России).

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о шести случаях стрельбы в зонах деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #перемирие #латакия
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