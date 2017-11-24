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Политика
В крымском парламенте предсказали бойкот Украины иностранными туристами
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    В крымском парламенте предсказали бойкот Украины иностранными туристами

    10:47  24 Ноября 2017
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    В крымском парламенте предсказали бойкот Украины иностранными туристами

    Симферополь, 24 ноября. Иностранные граждане перестанут приезжать на Украину, если Киев не перестанет преследовать тех, кто посещал Крым. Таким мнением поделился вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

    Он отметил, что «политика давления» может в скором привести к тому, что иностранцы объявят Украине бойкот.

    «Даже сами украинцы активно едут в Крым», — цитирует Ильясова РИА Новости.

    Вице-спикер парламента полуострова отметил, что каждый год в Крым приезжает все большее количество делегаций иностранных стран, в том числе известные парламентарии и предприниматели. С визитом в Крыму, напомнил Ильясов, побывали политики из Италии, Франции и Сербии.

    Напомним при этом, по данным украинской пограничной службы, только в 2017 году году более 1,3 тысячи иностранцев получили запрет на въезд в страну из-за нарушения порядка посещения Крыма. В их число вошли почти сто деятелей культуры.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #украина #крым #иностранцы
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