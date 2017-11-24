В крымском парламенте предсказали бойкот Украины иностранными туристами

Симферополь, 24 ноября. Иностранные граждане перестанут приезжать на Украину, если Киев не перестанет преследовать тех, кто посещал Крым. Таким мнением поделился вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Он отметил, что «политика давления» может в скором привести к тому, что иностранцы объявят Украине бойкот.

«Даже сами украинцы активно едут в Крым», — цитирует Ильясова РИА Новости.

Вице-спикер парламента полуострова отметил, что каждый год в Крым приезжает все большее количество делегаций иностранных стран, в том числе известные парламентарии и предприниматели. С визитом в Крыму, напомнил Ильясов, побывали политики из Италии, Франции и Сербии.

Напомним при этом, по данным украинской пограничной службы, только в 2017 году году более 1,3 тысячи иностранцев получили запрет на въезд в страну из-за нарушения порядка посещения Крыма. В их число вошли почти сто деятелей культуры.