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Происшествия
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Происшествия
Четырехлетний ребенок, игравший со спичками, погиб в Красноярском крае
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    Четырехлетний ребенок, игравший со спичками, погиб в Красноярском крае

    10:30  24 Ноября 2017
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    Четырехлетний ребенок, игравший со спичками, погиб в Красноярском крае

    Красноярск, 24 ноября. Ребенок погиб от отравления угарным газом в Красноярском крае.

    Как уже выяснили следователи, 4-летний ребенок находился дома один, пока взрослые были на работе. Прибывшие пожарные обнаружили тело ребенка с признаками отравления угарным газом, а также частично сгоревшие деревянные спички, коробок от спичек, зажигалку. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

    В рамках расследования допрашиваются очевидцы происшествия, родители мальчика, знакомые семьи.

    Уголовное дело по факту гибели ребенка возбуждено по статье «Причинение смерти  по неосторожности».

    Автор: Юлия Кошкина
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