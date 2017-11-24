Четырехлетний ребенок, игравший со спичками, погиб в Красноярском крае

Красноярск, 24 ноября. Ребенок погиб от отравления угарным газом в Красноярском крае.

Как уже выяснили следователи, 4-летний ребенок находился дома один, пока взрослые были на работе. Прибывшие пожарные обнаружили тело ребенка с признаками отравления угарным газом, а также частично сгоревшие деревянные спички, коробок от спичек, зажигалку. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

В рамках расследования допрашиваются очевидцы происшествия, родители мальчика, знакомые семьи.

Уголовное дело по факту гибели ребенка возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».