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Происшествия
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Политика
Эрдоган не придал значения инциденту с упавшим стулом в Сочи
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    Эрдоган не придал значения инциденту с упавшим стулом в Сочи

    10:42  24 Ноября 2017
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    Эрдоган не придал значения инциденту с упавшим стулом в Сочи

    Сочи, 24 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не придал особого значения инциденту со стулом, который произошел на трехсторонней встрече с лидерами России и Ирана в Сочи.

    Видео с инцидентом быстро набрало популярность в Сети. На кадрах видно, как после своего выступления президент России Владимир Путин подходит к Эрдогану, чтобы пожать ему руку. Российский лидер отодвигает стул турецкого коллеги, чтобы ему было удобнее встать. В какой-то момент стул падает, однако Путин этого не замечает и идет дальше.

    Сам Эрдоган не обратил внимания на данное происшествие. Он лишь на мгновение обернулся в сторону упавшего стула, а затем продолжил идти вслед за Владимиром Путиным в сторону президента Ирана Хасана Роухани.

    Ранее сообщалось, что видео, на котором Путин «с грохотом» роняет стул Эрдогана, появилось в Сети. Интернет-пользователи устроили целый спор о том, кто же виноват в падении стула Эрдогана. 

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #эрдоган #видео #стул
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