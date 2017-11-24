Эрдоган не придал значения инциденту с упавшим стулом в Сочи

Сочи, 24 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не придал особого значения инциденту со стулом, который произошел на трехсторонней встрече с лидерами России и Ирана в Сочи.

Путин зачем то отодвинул кресло у Эрдогана pic.twitter.com/vDyWr766Mw — Paweł Wiśniewski (@taxfreelt) November 23, 2017

Видео с инцидентом быстро набрало популярность в Сети. На кадрах видно, как после своего выступления президент России Владимир Путин подходит к Эрдогану, чтобы пожать ему руку. Российский лидер отодвигает стул турецкого коллеги, чтобы ему было удобнее встать. В какой-то момент стул падает, однако Путин этого не замечает и идет дальше.

Сам Эрдоган не обратил внимания на данное происшествие. Он лишь на мгновение обернулся в сторону упавшего стула, а затем продолжил идти вслед за Владимиром Путиным в сторону президента Ирана Хасана Роухани.

Ранее сообщалось, что видео, на котором Путин «с грохотом» роняет стул Эрдогана, появилось в Сети. Интернет-пользователи устроили целый спор о том, кто же виноват в падении стула Эрдогана.