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Порошенко в состоянии спонсировать Евросоюз — активистка Femen
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    Порошенко в состоянии спонсировать Евросоюз — активистка Femen

    10:47  24 Ноября 2017
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    Порошенко в состоянии спонсировать Евросоюз — активистка Femen

    Киев, 24 ноября. Задержанная за скандал с поджогом декоративных медведей и паровозика у магазинов Roshen активистка движения Femen Алиса Виноградова озвучила свои претензии к нынешним властям Украины.

    По словам Виноградовой, после ее задержания у магазина Roshen силовики нарушали ее права — девушка с трудом смогла позвонить адвокату. Кроме того, в камере на нее оказывали своеобразный психологический прессинг. На данный момент активистке Femen угрожает тюремное заключение, но в своем поступке она не раскаивается.

    По ее словам, у нее две основные претензии к президенту Украины Петру Порошенко.

    «Первое: как может самой бедной страной Европы руководить самый богатый президент, который сам в состоянии спонсировать ЕС. У нас волонтерство сегодня уже возведено в национальную идею, — цитирует Виноградову «Вести». — Сколько простые люди сделали для армии, для страны, в то время как один миллиардер свои деньги прячет по офшорам». 

    Второй претензией она назвала политику властей к критикующим в стране.

    «Раздражает сам принцип: если тебя не устраивает политика президента, ты автоматически агент Кремля», — пояснила она.

    Порошенко в состоянии спонсировать Евросоюз — активистка Femen

    Она отметила, что члены Femen на Украине неоднократно устраивали провокационные акции и при предыдущем президенте страны Викторе Януковиче, однако никого не сажали за это.

    «За наезд на Roshen решили посадить, — констатировала она. — Исход дела теперь во многом зависит, какие указания будут даны».

    По словам, 25-летней девушки сейчас в Femen на Украине сформировалась команда, которая готова к активным действиям.

    «Мы толком в 2015 году ничего не делали, а сейчас… — отметила Виноградова. — И поверьте, это только начало».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #порошенко #поджог #roshen #магазин #femen #активистка
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