Киев, 24 ноября. Задержанная за скандал с поджогом декоративных медведей и паровозика у магазинов Roshen активистка движения Femen Алиса Виноградова озвучила свои претензии к нынешним властям Украины.

По словам Виноградовой, после ее задержания у магазина Roshen силовики нарушали ее права — девушка с трудом смогла позвонить адвокату. Кроме того, в камере на нее оказывали своеобразный психологический прессинг. На данный момент активистке Femen угрожает тюремное заключение, но в своем поступке она не раскаивается.

По ее словам, у нее две основные претензии к президенту Украины Петру Порошенко.

«Первое: как может самой бедной страной Европы руководить самый богатый президент, который сам в состоянии спонсировать ЕС. У нас волонтерство сегодня уже возведено в национальную идею, — цитирует Виноградову «Вести». — Сколько простые люди сделали для армии, для страны, в то время как один миллиардер свои деньги прячет по офшорам».

Второй претензией она назвала политику властей к критикующим в стране.

«Раздражает сам принцип: если тебя не устраивает политика президента, ты автоматически агент Кремля», — пояснила она.

Она отметила, что члены Femen на Украине неоднократно устраивали провокационные акции и при предыдущем президенте страны Викторе Януковиче, однако никого не сажали за это.

«За наезд на Roshen решили посадить, — констатировала она. — Исход дела теперь во многом зависит, какие указания будут даны».

По словам, 25-летней девушки сейчас в Femen на Украине сформировалась команда, которая готова к активным действиям.