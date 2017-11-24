Остатки транзита из РФ в Латвии назвали «последней надеждой Прибалтики»

Рига, 24 ноября. Остатки транзита из России до сих пор поддерживают экономику Латвии, хотя сокращение российских перевозок в связи с европейскими санкциями сильно ударили по доходам прибалтийских транспортных компаний, считает глава «Латвийской железной дороги» Эдвинс Берзиньш.

По его словам, в настоящее время, несмотря на перевод РФ большей части грузопотока на отечественную инфраструктуру, Латвия продолжает заниматься транзитом российского угля, а также ряда других товаров, среди которых удобрения, химическая продукция, древесная щепа и зерно.

Берзиньш отметил, что в случае, если российская сторона откажется от транзита угля посредством Латвии, заменить этот источник дохода латвийских транспортных компаний будет нечем. Остатки грузов, продолжающих поступать в порты Латвии, Берзиньш назвал последней надеждой Прибалтики сохранить российский грузопоток, пишет «НьюИнформ».

Напомним, ранее Рижский вагоностроительный завод оказался на грани банкротства из-за разрыва деловых отношений Латвии и РФ и последовавшей за этим «транзитной блокады» со стороны России.

Напомним, как писала газета «Известия», в конце сентября стало известно о планах Минэкономразвития к 2020 году запустить три новых железнодорожных парома, связывающих Калининградскую область с остальной Россией. Цель проекта – обеспечить бесперебойное грузовое сообщение региона, даже если соседние европейские государства запретят прохождение грузов через свою территорию.

Экономические санкции против России ряд западных стран ввели в 2014 году после присоединения Крыма к РФ. Итогов референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение полуострова с Россией, эти государства не признали.