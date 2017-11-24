Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Жительница Омска ранила ножом непослушного четырехлетнего сына
Экономика
Остатки транзита из РФ в Латвии назвали «последней надеждой Прибалтики»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Остатки транзита из РФ в Латвии назвали «последней надеждой Прибалтики»

    10:27  24 Ноября 2017
    59

    Остатки транзита из РФ в Латвии назвали «последней надеждой Прибалтики»

    Рига, 24 ноября. Остатки транзита из России до сих пор поддерживают экономику Латвии, хотя сокращение российских перевозок в связи с европейскими санкциями сильно ударили по доходам прибалтийских транспортных компаний, считает глава «Латвийской железной дороги» Эдвинс Берзиньш.

    По его словам, в настоящее время, несмотря на перевод РФ большей части грузопотока на отечественную инфраструктуру, Латвия продолжает заниматься транзитом российского угля, а также ряда других товаров, среди которых удобрения, химическая продукция, древесная щепа и зерно.

    Берзиньш отметил, что в случае, если российская сторона откажется от транзита угля посредством Латвии, заменить этот источник дохода латвийских транспортных компаний будет нечем. Остатки грузов, продолжающих поступать в порты Латвии, Берзиньш назвал последней надеждой Прибалтики сохранить российский грузопоток, пишет «НьюИнформ».

    Остатки транзита из РФ в Латвии назвали «последней надеждой Прибалтики»

    Напомним, ранее Рижский вагоностроительный завод оказался на грани банкротства из-за разрыва деловых отношений Латвии и РФ и последовавшей за этим «транзитной блокады» со стороны России.

    Напомним, как писала газета «Известия», в конце сентября стало известно о планах Минэкономразвития к 2020 году запустить три новых железнодорожных парома, связывающих Калининградскую область с остальной Россией. Цель проекта – обеспечить бесперебойное грузовое сообщение региона, даже если соседние европейские государства запретят прохождение грузов через свою территорию.

    Экономические санкции против России ряд западных стран ввели в 2014 году после присоединения Крыма к РФ. Итогов референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение полуострова с Россией, эти государства не признали.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #россия #транзит #прибалтика
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть