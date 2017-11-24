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Весь мир
Военные сообщили отцу моряка с подлодки «Сан- Хуан» о гибели всего экипажа
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Видеодайджест новостей, утро 24 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 24 ноября 2017 года

    ФАН демонстрирует зачищенный от боевиков сирийский остров Хувейджа Кати. В ДНР сообщили о задержании более десяти украинских диверсантов.
    10:31 24 Ноября 2017
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    ФАН демонстрирует зачищенный от боевиков сирийский остров Хувейджа Кати

    Видеодайджест новостей, утро 24 ноября 2017 года

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей снял на видео остров Хувейджа Кати, расположенный на реке Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор после того, как остров был полностью зачищен от террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в России группировка — прим. ФАН).
    Напомним, в ходе операции по освобождению Дейр-эз-Зора от террористов ИГ1, несколько отрядов боевиков с семьями отступили на Хувейджа Кати, где взяли в заложники десятки мирных жителей острова. К зачистке напичканного минами острова бойцы правительственной армии Сирии приступили 7 ноября.
    Накануне террористам предложили сдаться и добровольно сложить оружие, но те отказались. Сейчас остров полностью под контролем войск Башара Асада, саперы уничтожают оставшиеся после террористов мины и самодельные взрывные устройства.
     

    В ДНР сообщили о задержании более десяти украинских диверсантов

    Видеодайджест новостей, утро 24 ноября 2017 года

    Министерство госбезопасности Донецкой народной республики (МГБ ДНР) сообщило об аресте более десяти человек по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Операция по задержанию была проведена совместно со спецслужбами Луганской народной республики.
     

    Россия направит на поиски аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» один из самых больших самолетов в мире

    Видеодайджест новостей, утро 24 ноября 2017 года

    Скорее всего, речь идет о самолете Ан-124 «Руслан», который может брать на борт до 150 тонн груза. В Аргентину может быть также отправлена и российская мини-субмарина, отметили в СМИ.
    Напомним, что президент России Владимир Путин в среду предложил Аргентине помощь в поиске и спасении пропавшей подлодки. Оборонные ведомства России и Аргентины должны скоординировать совместные усилия по спасению подводной лодки «Сан-Хуан».
     

    Стала известна последняя воля актера Николая Годовикова

    Видеодайджест новостей, утро 24 ноября 2017 года

    Исполнителя роли Петрухи в легендарном фильме «Белое солнце пустыни», похоронят на Южном кладбище в Санкт-Петербурге, согласно его пожеланию, сообщил друг Годовикова Вячеслав Смородинов. По его словам, известный артист в последнее время был серьезно болен. У него было онкологическое заболевание.
    Николай Годовиков снимался в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Белое солнце пустыни», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Спецназ», «Литейный» и других.
     

    Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

    Видеодайджест новостей, утро 24 ноября 2017 года

    Пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны был проведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщило в пятницу издание Минобороны РФ.
    По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ Андрея Приходько, новая модернизированная противоракета успешно поразила заданную условную цель в установленное время.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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