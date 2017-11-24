Видеодайджест новостей, утро 24 ноября 2017 года

ФАН демонстрирует зачищенный от боевиков сирийский остров Хувейджа Кати

Федерального агентства новостей 1 (запрещенная в России группировка — прим. ФАН). Специальный корреспондент снял на видео остров Хувейджа Кати, расположенный на реке Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор после того, как остров был полностью зачищен от террористов «Исламского государства»(запрещенная в России группировка — прим. ФАН).

Напомним, в ходе операции по освобождению Дейр-эз-Зора от террористов ИГ1, несколько отрядов боевиков с семьями отступили на Хувейджа Кати, где взяли в заложники десятки мирных жителей острова. К зачистке напичканного минами острова бойцы правительственной армии Сирии приступили 7 ноября.

Накануне террористам предложили сдаться и добровольно сложить оружие, но те отказались. Сейчас остров полностью под контролем войск Башара Асада, саперы уничтожают оставшиеся после террористов мины и самодельные взрывные устройства.