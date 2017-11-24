Шойгу напишет географический диктант в следующее воскресенье

Москва, 24 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу традиционно напишет географический диктант 26 ноября.

26 ноября все желающие смогут принять участие в написании географического диктанта, который ежегодно проводит Русское географической общество. Это будет уже третья акция и, к сожалению, далеко не все россияне могут показать отличные результаты, сообщают организаторы. За два предыдущих диктанта по стране набралось менее одного процента «стобалльников». Средний результат — около 52 процентов.

В этом году площадками для написания диктанта станут научно-исследовательское судно «Академик Федоров», которое перевозит наших полярников в Антарктиду, Главпочтамт, планетарии, крупные музеи и даже поезд Москва-Берлин. Отмечается, что уже традиционно в написании диктанта примет участие министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу.