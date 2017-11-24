Собчак попыталась оправдаться за «украинский Крым»: Я не это сказала

Москва, 24 ноября. Ксения Собчак устроила спор с российским журналистом Алексеем Голубевым из-за собственных слов о принадлежности полуострова Крым. Инцидент произошел в эфире программы A-team.

Голубев напомнил, что в ходе одной из своих первых пресс-конференций Собчак заявила, что считает Крым украинским.

«Я не это сказала (что Крым это украинская территория — прим. ред.). Вот чувствуется ваш непрофессионализм во всем. Могли бы вы найти точную цитату, и мы тогда продолжим этот разговор», — заявила Собчак российскому журналисту.

В ответ Голубев заявил, что в отличие от Собчак является «профессионалом».

Собчак подчеркнула, что журналист неправильно сформулировал вопрос и даже не предоставил точной цитаты. Впоследствии она все же пояснила, что ситуация с Крымом для нее важна с точки зрения международного права.

«Я считаю, что мы нарушили международное право, и в этом смысле Крым по международному праву, конечно же, принадлежит Украине. Вот что я сказала», — подчеркнула Ксения.

Она также добавила, что вопрос Крыма остается очень сложным. Его просто невозможно решить «одним махом руки», поскольку на полуострове до сих пор проживают люди, которые хотят быть частью РФ. По словам Собчак, возвращение Крыма — это «геополитическая катастрофа, которая произошла со всей страной».

Напомним, что светская львица и журналистка Ксения Собчак выразила желание баллотироваться в президенты на выборах, которые пройдут в 2018 году.