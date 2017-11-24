Убийца американских МБР: эксперт рассказал о возможностях новой противоракеты А-235 «Нудоль»
Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео успешных испытаний новейшей противоракеты системы ПРО. Кадры опубликованы на Youtube канале военного ведомства.
Эта система сможет сбивать все виды американских межконтинентальных баллистических ракет и создаст защитный купол на самых опасных направлениях, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Отмечается, что испытания ПРО (предположительно А-235 «Нудоль» — прим. ред.) состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Учебный пуск производился специалистами войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ. Модернизированная ракета успешно поразила условную цель.
В настоящее время на вооружении ВКС РФ стоит система противоракетной обороны А-135 «Амур», которая защищает Москву от ударов средств воздушно-космического нападения. Она также используется для усиления систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. «Амур» состоит из радиолокационной станции «Дон-2Н» в подмосковном Софрино, командно-вычислительного пункта 5К80 в Пушкино и нескольких стрельбовых комплексов, оснащенных противоракетами ближнего перехвата 53Т6.
«Принципиальное отличие от стоящей на вооружении системы противоракетной обороны А-135 будет заключаться в том, что «Амур» — это противоракета шахтного базирования, а «Нудоль» — это все-таки мобильная система. Соответственно, у А-235 больший спектр размещения на территории России, то есть больше возможностей атаковать различные объекты. 135-я у нас прикрывает столичный и центрально-промышленный регион, а новая система будет задействована в тех районах, где строительство шахт не предусматривается или невозможно в принципе. К тому же мы можем в любом опасном направлении размещать вот такие мобильные комплексы и тем самым срывать массовое применение средств поражения противника», — поясняет ситуацию военный аналитик.
Так как система новая и пока только проходит испытания, ее тактико-технические характеристики неизвестны. Однако собеседник ФАН отмечает, что по своим скоростным характеристикам, дальности и высоте «Нудоль» явно будет превосходить предшественника, что фактически сделает его «убийцей американских МБР».
«Нудоль» будет выпускаться в двух вариантах — ближнего и дальнего радиуса действия. И по поражающим элементам, это будет не кинетическое, а поражение при помощи направленного ядерного взрыва, то есть там будет стоять ядерная боеголовка. Воздействие такого взрыва вырубает всю электронику и уничтожает большее количество боеголовок», — подчеркивает Алексей Леонков.
По мнению эксперта, использование ядерного боевого блока в новой ракете просто необходимо, и при боевом применении российской противоракеты не стоит обращать внимание на возможные последствия.
«Когда начнется ядерная война, нам явно будет не до экологии и не до каких-либо последствий. Вопрос будет стоять о выживании страны. А «Нудоль» позволит нам избежать самых тяжких последствий — это будет высокоатмосферный или даже космический взрыв. Он в любом случае будет лучше, чем удар тех же самых ядерных зарядов, которые, достигнув земли, разнесут всю инфраструктуру и уничтожат население. В целом, А-235 сможет сбивать все виды американских межконтинентальных баллистических ракет. Причем не только существующих, но и тех, которые они планируют создать в перспективе», — заключил Леонков.
Как сообщает издание «Газета.ru» первые испытания эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235 «Нудоль» состоялись в 2014. По словам начальника отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО полковника Ильдара Тагиева, стоящие на вооружении России средствах перехвата не имеют аналогов в мире.