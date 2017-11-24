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В ДНР готовы дать ВСУ по зубам в случае нового наступления
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    В ДНР готовы дать ВСУ по зубам в случае нового наступления

    10:12  24 Ноября 2017
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    В ДНР готовы дать ВСУ по зубам в случае нового наступления

    Четвертый год военнослужащие ДНР вынуждены встречать холода в окопах. Укутанные толстым слоем снега траншеи прорезают поле на северо-западе фронтового Донецка. Солдат с позывным «Седой» проводит военную экскурсию по укреплениям на линии разграничения с украинской армией, демонстрируя высокий уровень подготовки Вооруженных сил ДНР на случай огня со стороны Украины. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Уже три с половиной года воюю, а такое ощущение, что война началась только вчера», — рассказывает Седой.

    В ДНР готовы дать ВСУ по зубам в случае нового наступления

    С начала вооруженного конфликта в Донбассе ему пришлось сделать выбор: взять оружие в руки, чтоб защитить свой дом, или уехать, навсегда забыв о родном крае. Для солдата выбор был очевиден. С тех пор он стоит на защите рубежей ДНР.

    «У меня жена самая лучшая. В 2014-м была возможность увезти семью в Россию, но жена сказала: «Всё, что происходит с тобой, происходит и со мной». Осталась здесь. Вторую дочку родила в январе 2016-го», — рассказал боец Донецкой народной республики.

    В ДНР готовы дать ВСУ по зубам в случае нового наступления

    Вспоминая самые запоминающиеся моменты в своей боевой карьере, Седой рассказал о тяжелых боях в начале войны. Отряд под его руководством ликвидировал автобус с националистами «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ), который пытался прорваться в Донецк для проведения диверсионно-террористических актов.

    «Это историческое место. Раньше здесь ВСУ «градами» обстреливала дорогу, а мирные продолжали ездить. Их (ВСУ — Прим. ФАН) ничего не останавливало. Но потом мы отогнали их, и теперь хотя бы днем здесь более или менее безопасно», — показывая на автомобильную очередь, вспоминает ветеран боевых действий в Донбассе.

    В ДНР готовы дать ВСУ по зубам в случае нового наступления

    Седой — бывший шахтер. Проработал в забое 25 лет, но времена изменились, пришлось менять профиль деятельности. Вспоминать армейские навыки, полученные во времена службы в советской армии. Бывший горняк гордится каждым своим бойцом. Все воевали вместе с ним с первых дней войны. Проверенные временем, кровью и боем. В его подразделении все местные. Такие же мужики, как и он сам. Они не смогли спокойно наблюдать за тем, как их родной город стирают с лица земли украинские военные.

    «На той стороне рассказывают, что мы тут наркоманы, бомжи и алкоголики. Но мы не такие и доказали это боем. В 2014-м не дали им уничтожить наши города, а если снова попробуют взять нас силой, то мы снова им дадим по зубам», — с железобетонной уверенностью заверил Седой.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Андрей Тюнников
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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