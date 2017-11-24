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Эрдоган не исключил контактов с Асадом по вопросу курдов в Сирии — СМИ
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    Эрдоган не исключил контактов с Асадом по вопросу курдов в Сирии — СМИ

    9:53  24 Ноября 2017  /обновлено: 10:30  24 Ноября 2017
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    Эрдоган не исключил контактов с Асадом по вопросу курдов в Сирии — СМИ

    Анкара, 24 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил будущих контактов с Башаром Асадом по проблеме сирийских курдов. Об этом сообщают турецкие СМИ. 

    «Что бы ни случилось завтра, все зависит от обстоятельств. Нецелесообразно говорить «никогда вообще». Двери политики всегда открыты до последнего момента», — отметил Эрдоган по итогам саммита по Сирии в Сочи, отвечая на вопрос, возможны ли контакты Анкары с Асадом по вопросу борьбы с YPG. 

    Турецкий лидер отметил, что пока Анкара не инициировала каких-либо контактов с Асадом даже через посредников. Эрдоган подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин понимает особое отношение Турции к вопросу YPG.

    Напомним, силы самообороны сирийских курдов (YPG) признаются Анкарой организацией террористов, которая связана с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

    Эрдоган также отметил, что жесткая позиция Турции по террористическим организациям, таким как YPG и PYD (сирийская курдская партия «Демократический союз» — прим. ФАН), остается неизменной.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #турция #эрдоган #курды
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