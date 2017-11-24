Будущие военные летчицы ВКC РФ учатся собирать автомат за 20 секунд: видео

Москва, 24 ноября. В краснодарском высшем авиационном училище подводят первые итоги обучения будущих военных летчиц ВКС РФ. В ходе подготовки к службе девушки в том числе учатся готовить к бою оружие — одна из будущих «защитниц родины» собирает автомат за 20 секунд.

Сюжет о том, как проходит тренировка будущих летчиц, опубликовал телеканал «Звезда».

В сюжете отмечается, что общевойсковая подготовка — любимый предмет новобранцев. Они без запинки рассказывают о том, из чего состоит автомат, и знают все теоретические аспекты тактики военного боя.

Физической подготовке будущих военных летчиц также уделяется большое внимание — ей они 14 часов в неделю.

То, в каких именно авиационных войсках окажутся девушки, они выберут уже в первый год обучения, а вот впервые подняться над облаками им позволят только через несколько лет.

Отметим, решение о наборе девушек на летные специальности в краснодарское училище было принято министром обороны Сергеем Шойгу, объявившем о наборе 12 августа. При этом из 200 претенденток прошли вступительные испытания только шестнадцать.