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США признали погибшими трех моряков, пропавших у Окинавы
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    США признали погибшими трех моряков, пропавших у Окинавы

    9:49  24 Ноября 2017
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    США признали погибшими трех моряков, пропавших у Окинавы

    Вашингтон, 24 ноября. ВМС США завершили поиски трех моряков, пропавших после крушения американского палубного транспортного самолета С-2А у Окинавы. Их признали погибшими.

    Об этом говорится в официальном заявлении контр-адмирала 7-го флота ВМС США Марка Дэлтона.

    «Мы молимся о погибших сослуживцах и их семьях. Мы благодарны тем, кто помог быстро спасти восемь остальных наших сослуживцев, которые тоже были на борту самолета», — сообщается в заявлении.

    Отмечается, что поисковая операция длилась два дня. В ней были задействованы восемь кораблей ВМС США и японских сил самообороны и три вертолетных эскадрильи. В ходе операции была исследована почти тысяча квадратных миль.

    Напомним, американский С-2А потерпел крушение в Тихом океане у японского острова Окинава 22 ноября. Из 11 человек, находившихся на борту самолета, восемь были спасены сразу же. Как сообщалось ранее, причиной крушения мог стать отказ двигателя.

    Автор: Алексей Громов
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