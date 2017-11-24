«Хамство высшей категории»: решение США остаться в Сирии приведет к новым конфликтам

Москва, 24 ноября. Эксперты прокомментировали новость о том, что США не планируют выводить войска из Сирии после разгрома ИГИЛ1. Аналитики сходятся во мнении, что это может привести к новым конфликтам.

Военные России и САР сообщают, что до окончания антитеррористической операции в Сирии осталось совсем немного. Но недавно газета The Washington Post, ссылаясь на авторитетные источники, сообщила, что Белый дом не будет выводить войска из арабской республики после разгрома ИГИЛ. Более того, по данным журналистов, в планах Штатов раскол республики надвое и установление на севере страны новой власти. В России этот план уже назвали «хамством высшей категории», передает НТВ.

«Эта позиция очень странная, потому что мы неоднократно слышали от официальных представителей США на всех уровнях и всех администраций, что США находятся в Сирии исключительно с одной целью: для борьбы с терроризмом», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американские войска в Сирию с самого начала никто не приглашал, поэтому теперь, переживают генералы Пентагона, когда армия США захочет остаться, она не сможет этого сделать.

«Вот головоломка: мы действуем в суверенном государстве Сирия. Русские — их оплот. И недалек тот день, когда они скажут: «А почему вы, США, все еще в Сирии?»», — начальник Главного управления войск специального назначения Минобороны США Раймонд Томас.

Кроме того, по данным The Washington Post, Вашингтон вновь готов пойти на сотрудничество с радикалами для свержения Асада.

«До сих пор антиасадовская непримиримая оппозиция не сумела договориться между собой ни о чем. И попытка создать какое-то государство из этих антиасадовцев — это будет повторение ИГИЛ. А зачем же тогда его громили?» — говорит политолог Георгий Бовт.

Но даже если предположить, что для Штатов эта попытка запрыгнуть в последний вагон сирийского процесса, который проехал мимо, все-таки состоится, север Сирии, на который теперь якобы претендуют американцы, вообще-то занят курдами. А Турция такого вмешательства Вашингтона точно не потерпит.

1 Организация запрещена на территории РФ.