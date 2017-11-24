Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Военные сообщили отцу моряка с подлодки «Сан- Хуан» о гибели всего экипажа
Новости Сирии
Сирия: новая встреча в Астане может пройти в конце декабря
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: новая встреча в Астане может пройти в конце декабря

    9:44  24 Ноября 2017
    179

    Сирия: новая встреча в Астане может пройти в конце декабря

    Москва, 24 ноября. Новая встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии может пройти в конце декабря. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов.

    «Мы предполагаем, что к нам обратятся страны-гаранты с просьбой провести очередной раунд переговоров ориентировочно в двадцатых числах декабря. Но точной даты мы не знаем», — приводит ТАСС заявление Камалдинова.

    Заместитель начальника внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что астанинские переговоры могут пройти после 20 декабря.

    Напомним, впервые встреча в Астане по урегулированию сирийского кризиса прошла в конце января 2017 года. Переговоры состоялись по инициативе России, Турции и Ирана. Кроме лидеров этих стран, во встрече также приняли участие представители США, Организации Объединенных Наций, официального правительства Башара Асада и спикеры от сирийской оппозиции. Участникам переговоров тогда удалось наметить шаги по урегулированию политической и военной напряженности на территории САР.       

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #астана #встреча
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть