Сирия: новая встреча в Астане может пройти в конце декабря

Москва, 24 ноября. Новая встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии может пройти в конце декабря. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов.

«Мы предполагаем, что к нам обратятся страны-гаранты с просьбой провести очередной раунд переговоров ориентировочно в двадцатых числах декабря. Но точной даты мы не знаем», — приводит ТАСС заявление Камалдинова.

Заместитель начальника внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что астанинские переговоры могут пройти после 20 декабря.

Напомним, впервые встреча в Астане по урегулированию сирийского кризиса прошла в конце января 2017 года. Переговоры состоялись по инициативе России, Турции и Ирана. Кроме лидеров этих стран, во встрече также приняли участие представители США, Организации Объединенных Наций, официального правительства Башара Асада и спикеры от сирийской оппозиции. Участникам переговоров тогда удалось наметить шаги по урегулированию политической и военной напряженности на территории САР.