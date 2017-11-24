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Милонов об осквернении памятника Коневу в Чехии: Эти люди должны признать себя слабой нацией
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    Милонов об осквернении памятника Коневу в Чехии: Эти люди должны признать себя слабой нацией

    9:45  24 Ноября 2017
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    Милонов об осквернении памятника Коневу в Чехии: Позиция трусов

    Неизвестные вандалы осквернили в четверг памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом журналистам сообщила представитель городской полиции Андреа Зоулова. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    На четырех сторонах постамента неизвестные написали даты: 1956, 1961, 1968 и 2017. В 1956 году советские войска под командованием Иван Конева подавили восстание в Венгрии. В 1961 году Конев командовал группой советских войск в Германии. В 1968 году СССР и еще четыре социалистические страны ввели войска в Чехословакию, вынудив прекратить политическую либерализацию, которая получила название «Пражская весна».

    «Оператор полиции принял сообщение об этом, происшествие на месте было подтверждено, начато расследование», — сообщила Андреа Зоулова.

    Мнение депутата

    Член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал ФАН осквернение памятника в Чехии.

    Милонов об осквернении памятника Коневу в Чехии: Позиция трусов

    «Это позиция трусов. Это мне напоминает дикарей, которые с автоматами Калашникова, бегают по Ближнему Востоку и сжигают на манифестациях чужие флаги. На это очень смешно смотреть. Сказать в лицо свои претензии они не могут, но памятник ведь ответить не в состоянии. Поэтому они с ними смелые. Памятники им напоминают об истории, которую они выбрали себе сами. Раз они такие безвольные и бесхребетные, что их историю пишут за них, то эти люди должны признать себя слабой нацией. Что они хотят быть вассалами у других государств», — пояснил Виталий Милонов.

    По мнению депутата, позиция президента Чехии Милоша Земана — позиция человека, которому стыдно за свой собственный народ. Если бы Чехия не избрала себе такой путь развития, она бы шла по другой дороге. «Это был выбор их отцов, за который им стыдно», — добавил политик.

    «Завтра они будут сжигать знаки, которые, возможно, ассоциировались у них с Евросоюзом. Бороться с памятниками — негодное дело. Нация, которая уничтожает памятники, — преступники. Я уверен, что как раз чехи в своем большинстве — это люди, которые не ведут себя так», — резюмировал Виталий Милонов.

    Как ранее сообщала «Газета.ru», посольство России назвало кощунством осквернение памятника Пушкину в Молдавии.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #милонов #чехия
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