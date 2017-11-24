Наслаждайся своей страной: украинцы ответили Зеленскому по поводу запрета «Сватов»

Киев, 24 ноября. Украинский артист Владимир Зеленский выразил возмущение возможным запретом СБУ сериала «Сваты». Однако украинцы напомнили, как ранее он активно поддерживал подобные шаги властей по отношению к другим людям.

Зеленский обрушился с критикой на действия СБУ из-за возможного запрета «Сватов», так как там снялся российский актер Федор Добронравов. Украинский артист даже разместил видео под названием «Накипело!».

Однако сограждане напомнили Зеленскому, как он активно поддерживал аналогичные действия СБУ по отношению к другим людям.

Проживающая в Евросоюзе украинская журналистка Ольга Шарий напомнила актеру интервью, в котором он заявил, что жизнь подобна муке, которая «отсеивает плохих людей от хороших». Так он прокомментировал запрет на въезд на Украину для российских артистов. Кроме того, в этой беседе Зеленский подчеркнул, что ему «комфортно» жить в современной Украине.

«Завтра ему будет комфортно, когда запретят все тв-продукты, кроме его шоу», — пояснила Шарий.

«Нет уж, Вова, ты наслаждайся своей комфортной страной. Тебя просто отсеяло от хороших людей, — добавила журналистка. — Жизнь, она как мука. Надеюсь, отсеет и другой твой контент»

С таким же замечанием выступила и бывшая депутат Верховной рады Елена Бондаренко. Она напомнила Зеленскому, как он ездил с концертами в зону так называемой АТО, а также «обстрелы армией своих же граждан воспринял вообще как само собой разумеющееся».

«То есть его все устраивало. Пока по его карману не стукнули, — констатировала экс-депутат. — Вы думаете, почему он вдруг возмутился пещерной цензурой СБУ? Да потому что он как создатель «Сватов» получает роялти (деньги) за трансляцию данного сериала».

Она уточнила, что Зеленский в своем заявлении борется не за правду и справедливость, а за свои деньги.