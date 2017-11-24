Кудрин: Цифровизация даст возможность сократить количество чиновников на 30%

Москва, 24 ноября. В ближайшие годы цифровизация большинства производственных процессов даст возможность уменьшить число чиновников на 30%, заявил в четверг экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

По его словам, современные технологии уже очень скоро позволят многие решения принимать автоматически. Кудрин также сообщил, что, как прогнозируют эксперты, уже через 10 лет 13% современных профессий прекратят свое существование, а роль искусственного интеллекта в производительности труда повысится.

Глава ЦСР также отметил, что главной задачей на сегодняшний день является повышение производительности труда и качества трудовых ресурсов, поэтому необходимо уделить особое внимание технологическому развитию страны.

При этом производительность труда сегодняшних чиновников далека от идеала.

«Есть мнение, что чиновники ничего не делают. Они делают, но с низкой производительностью», — пошутил Кудрин.

Ранее, как писала газета «Известия», Кудрин заявлял о перспективности цифровизации экономики.