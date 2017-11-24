Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Жительница Омска ранила ножом непослушного четырехлетнего сына
Технологии
Кудрин: Цифровизация даст возможность сократить количество чиновников на 30%
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кудрин: Цифровизация даст возможность сократить количество чиновников на 30%

    9:24  24 Ноября 2017
    69

    Кудрин: Цифровизация даст возможность сократить количество чиновников на 30%

    Москва, 24 ноября. В ближайшие годы цифровизация большинства производственных процессов даст возможность уменьшить число чиновников на 30%, заявил в четверг экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

    По его словам, современные технологии уже очень скоро позволят многие решения принимать автоматически. Кудрин также сообщил, что, как прогнозируют эксперты, уже через 10 лет 13% современных профессий прекратят свое существование, а роль искусственного интеллекта в производительности труда повысится.

    Глава ЦСР также отметил, что главной задачей на сегодняшний день является повышение производительности труда и качества трудовых ресурсов, поэтому необходимо уделить особое внимание технологическому развитию страны.

    При этом производительность труда сегодняшних чиновников далека от идеала.

    «Есть мнение, что чиновники ничего не делают. Они делают, но с низкой производительностью», — пошутил Кудрин.

    Ранее, как писала газета «Известия», Кудрин заявлял о перспективности цифровизации экономики.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кудрин #чиновники #цифровизация
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть