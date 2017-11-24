Шойгу заинтересовался разработками челябинских ядерщиков

Москва, 24 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу заинтересовался разработками специалистов РФЯЦ – ВНИИТФ имени Забабахина, которые приехали на конференцию в Москву из Челябинской области.

Специалисты-ядерщики продемонстрировали министру обороны модульные центры обработки данных. Глава военного ведомства выразил интерес к разработкам челябинских экспертов, отметили в пресс-службе института.

РФЯЦ – ВНИИТФ имени Забабахина был одним из участников научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны России». Главный инженер-заместитель начальника НИО-3 Сергей Акулов представил типовой контейнерный центр обработки данных, а также передвижной на базе автомобильной платформы.

После этого представители Минобороны провели переговоры со специалистами, на которых обсудили перспективные работы.