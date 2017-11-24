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Эксперт рассказал о том, чем Путин отличается от американских президентов
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    Эксперт рассказал о том, чем Путин отличается от американских президентов

    10:00  24 Ноября 2017
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    Эксперт рассказал о том, чем Путин отличается от американских президентов

    Москва, 24 ноября. Бывший начальник израильской спецслужбы Яков Кедми рассказал о разнице в преподнесении информации о военных операциях со стороны Владимира Путина и американских президентов. В эфире «Вести ФМ» Кедми отметил, что Путин не старается выставить напоказ успехи ВКС РФ в Сирии. 

    «Он (Путин — прим. ФАН) не кричит о победе, не бьет себя в грудь, не фотографируется со специально подобранными военнослужащими», — цитирует экс-начальника спецслужбы Израиля New Inform.

    Кедми заявил, что, по его мнению, российский верховный главнокомандующий не совсем вписывается в «современные стандарты» и в сравнении с американскими коллегами выглядит несколько «несовременно».

    Иллюстрируя типичную реакцию американских властей на проведение военной операции, Кедми вспомнил заявление американского президента Барака Обамы о завершении участия ВС США в иракской кампании.

    «Как порешили Ирак и ликвидировали как государство, гордо сказал: «Мы победили, миссия закончилась», — отметил бывший начальник израильской спецслужбы.  

    Военный эксперт также подчеркнул, что Путин изначально настаивал на мирном урегулировании кризиса в Сирии, но при этом смог на этом фоне продемонстрировать успешность применения ВКС РФ для борьбы с мировым терроризмом. США же в сирийском вопросе заняли иную позицию, поддержав попытки оппозиционных сил свергнуть главу Сирии Башара Асада. 

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #россия #сша #вс рф
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