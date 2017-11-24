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Бывший советник президента США мог пойти на сделку со спецпрокурором по России
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    Бывший советник президента США мог пойти на сделку со спецпрокурором по России

    8:58  24 Ноября 2017
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    Бывший советник президента США мог пойти на сделку со спецпрокурором по России

    Вашингтон, 24 ноября. Адвокаты Майкла Флинна сообщили юристам Дональда Трампа, что больше не будут предоставлять им информацию о ходе расследования о «российском вмешательстве», что, по мнению СМИ, может указывать на сотрудничество экс-помощника президента с прокурорами.

    Как сообщает The New York Times со ссылкой на данные четырех источников, решение о прекращении обмена информацией было принято на основании требований аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера, который считает, что подобное взаимодействие может привести к конфликту интересов и помешать расследованию. 

    Все это указывает на то, что бывший помощник президента США по национальной безопасности Флинн, по мнению издания, начал переговоры со спецпрокурором Мюллером о сотрудничестве.

    Ранее сообщалось, что спецпрокурор США по России запросил у Белого дома документы по делу Флинна. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #спецпрокурор по россии
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