Бывший советник президента США мог пойти на сделку со спецпрокурором по России

Вашингтон, 24 ноября. Адвокаты Майкла Флинна сообщили юристам Дональда Трампа, что больше не будут предоставлять им информацию о ходе расследования о «российском вмешательстве», что, по мнению СМИ, может указывать на сотрудничество экс-помощника президента с прокурорами.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на данные четырех источников, решение о прекращении обмена информацией было принято на основании требований аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера, который считает, что подобное взаимодействие может привести к конфликту интересов и помешать расследованию.

Все это указывает на то, что бывший помощник президента США по национальной безопасности Флинн, по мнению издания, начал переговоры со спецпрокурором Мюллером о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США по России запросил у Белого дома документы по делу Флинна.