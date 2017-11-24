Украинец пытался выехать из Крыма по чужому паспорту

Симферополь, 24 ноября. В пограничном пункте пропуска «Армянск» задержали гражданина Украины, который пытался покинуть Крым по чужому паспорту.

По словам мужчины, документ принадлежит его брату. Украинец задержан на двое суток, пограничники выясняют обстоятельства правонарушения, пишет РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ РФ.

«До выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения гражданин задержан на 48 часов», — уточняет ведомство.

Задержанный мужчина 1954 года рождения ранее отбывал наказание за мошенничество в Керчи. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

Напомним, ранее, по сообщениям RT, стало известно о начале строительства инженерного заграждения протяженностью около 50 километров на российско-украинской границе в Крыму.