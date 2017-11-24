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Пекин временно закрыл мост в Даньдуне, соединяющий Китай с КНДР
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    Пекин временно закрыл мост в Даньдуне, соединяющий Китай с КНДР

    8:51  24 Ноября 2017
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    Пекин временно закрыл мост в Даньдуне, соединяющий Китай с КНДР

    Пекин, 24 ноября. Китай временно закрыл мост через реку Ялуцзян (Амноккан), соединяющий город Даньдун с северокорейским Синыйчжу, сообщает газета Yomiuri.

    В публикации уточняется, что закрытие связано с ремонтом, и через 10 дней по окончании работ мост снова откроют. Однако эксперты считают, что такая мера может намеком Пекина о возможности усиления давления на КНДР.

    Протяженность моста между Даньдуном и Синыйчжу составляет 940 метров, помимо автомобильной, по нему проходит железнодорожная магистраль. Сооружение носит название «Моста китайско-корейской дружбы». По нему проходит около 50% всего товарооборота Северной Кореи с остальным миром.

    Отмечается, что ранее, по информации агентства Kyodo, в Даньдуне были введены штрафы за наем северокорейских рабочих местными компаниями. Кроме того, в связи с усилением санкций ООН были ограничены китайские закупки корейских изделий легкой промышленности.

    Пекин временно закрыл мост в Даньдуне, соединяющий Китай с КНДР

    Напомним, на прошлой неделе, как писала «Газета.ру» спецпосланник Си Цзиньпина Сун Тао посетил Пхеньян и передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну подарок, подробности о котором не разглашались.

    В конце октября RT сообщал о том, что, как заявлял президент США Дональд Трамп, Вашингтон будет настаивать на усиление давления Пекина на Пхеньян. Позже Трамп призвал все страны разорвать с КНДР экономические отношения.

    Автор: Алексей Громов
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    #кндр #кнр #мост
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