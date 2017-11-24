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Глава Марий Эл рассказал о снижении долга республики
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    Глава Марий Эл рассказал о снижении долга республики

    8:35  24 Ноября 2017
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    Глава Марий Эл рассказал о снижении долга республики

    Йошкар-Ола, 24 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что за последние 7,5 месяцев государственный долг республики снизился на 1,8 млрд рублей.

    «Мы идем по пути погашения долга естественным путем — путем организации производств, развития агропрома, организации качественного администрирования в налоговой сфере», — цитирует губернатора ИА МедиаПоток.

    Кроме того, в ходе интервью, показанного на ТВ Регион 12, Евстифеев заявил, что не допустит темы банкротства Марий Эл, как это предлагают на просторах интернета некоторые «эксперты».

    Глава Марий Эл рассказал о снижении долга республики

    «Несколько месяцев назад Дмитрий Медведев собирал совещание с главами четырех субъектов, в которых наблюдается трудное финансовое положение. В ходе беседы ряд руководителей других регионов предложили как вариант решения проблемы — пойти по пути банкротства субъекта. Я попросил руководство страны Марий Эл в качестве кандидата на банкротство не рассматривать вовсе», — заявил глава республики.

    Добавим, что накануне Александр Евстифеев распоряжением Владимира Путина был включен в состав президиума Государственного совета России.

    Автор: Константин Терехов
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    #марий эл #йошкар-ола #александр евстифеев
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