Глава Марий Эл рассказал о снижении долга республики

Йошкар-Ола, 24 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что за последние 7,5 месяцев государственный долг республики снизился на 1,8 млрд рублей.

«Мы идем по пути погашения долга естественным путем — путем организации производств, развития агропрома, организации качественного администрирования в налоговой сфере», — цитирует губернатора ИА МедиаПоток.

Кроме того, в ходе интервью, показанного на ТВ Регион 12, Евстифеев заявил, что не допустит темы банкротства Марий Эл, как это предлагают на просторах интернета некоторые «эксперты».

«Несколько месяцев назад Дмитрий Медведев собирал совещание с главами четырех субъектов, в которых наблюдается трудное финансовое положение. В ходе беседы ряд руководителей других регионов предложили как вариант решения проблемы — пойти по пути банкротства субъекта. Я попросил руководство страны Марий Эл в качестве кандидата на банкротство не рассматривать вовсе», — заявил глава республики.

Добавим, что накануне Александр Евстифеев распоряжением Владимира Путина был включен в состав президиума Государственного совета России.