В России почти на 20 тыс. сократили квоту на временное проживание иностранцев

Москва, 24 ноября. Глава Кабмина Дмитрий Медведев распорядился сократить на 19,8 тыс. квоту на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в России. Распоряжение премьер-министра опубликовано на сайте правительства.

В 2018 году иностранным гражданам и лицам без гражданства могут выдать не более 90,3 тыс. разрешений на временное проживание в России. В 2017 году квота составила 110,1 тыс. разрешений.

Лимит на разрешения на временное проживание для иностранцев на будущий год правительство установило в соответствии с предложениями органов исполнительной власти в регионах. Самая большая квота оказалась у Московской области — регион готов принять пять тысяч иностранцев. Меньше всего иностранцев требуется в Ненецком автономном округе. Регион получил квоту всего на 50 мест.