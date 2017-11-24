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Собчак дала интервью Соловьеву в формате «один на один»
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    Собчак дала интервью Соловьеву в формате «один на один»

    8:28  24 Ноября 2017
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    Собчак дала интервью Соловьеву в формате «один на один»

    Москва, 24 ноября. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая в октябре о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ в 2018 году, согласилась дать интервью в эфире программы Владимира Соловьева в формате «один на один».

    В четверг она приняла участие в съемках программы Соловьева на телеканале «Россия-1», в котором рассказала, зачем идет на президентские выборы, и объяснила, почему у нее нет предвыборной программы.

    Несмотря на то, что интервью прошло в довольно напряженной атмосфере, Владимир Соловьев сообщил в интервью «Политике Сегодня», что Собчак выглядела «интересно». Журналист отметил, что в своей передаче ему было бы интересно провести поединок Ксении Собчак и журналистки Екатерины Гордон, которая также планирует принять участие на выборах в 2018 году в качестве кандидата.

    Такое желание Соловьев объяснил тем, что до решения перейти в политику Гордон и Собчак не раз конфликтовали.

    «Я помню, у них были страшные драки, а теперь это были бы драки в новом качестве», — сообщил он, отметив, что сейчас подготовка кампаний больше напоминает шоу-бизнес, «а в шоу-бизнесе свои законы».

    Собчак дала интервью Соловьеву в формате «один на один»

    Напомним, о съемках у Владимира Соловьева Ксения Собчак сообщила в своем Twitter 23 ноября утром, отметив, что приняла приглашение журналиста, несмотря на то, что многие не одобрят такой шаг.

    «Сегодня меня позвал в эфир Владимир Соловьев. На интервью. Один на один. Многие не одобрят это решение, но я пойду. Пойду, чтоб быть услышанной вами. Чтоб ответить на ваши вопросы», — говорится в посте.

    Ранее, как сообщала «Газета.ру», Собчак заявила о том, что ее скандальное высказывание о принадлежности Крыма проверяет Генпрокуратура.

    Автор: Алексей Громов
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    #собчак #соловьев #интервью
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