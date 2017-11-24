Турция требует выдачи сторонников Гюлена из 22 стран

Анкара, 24 ноября. Министерство юстиции Турции направит запросы в 22 страны с требованием выдать 45 членов организации проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщают «Известия», с такой просьбой в ведомство обратился четвертый уголовный суд столицы Турции с целью расследования причастности членов FETO к попытке государственного переворота летом прошлого года.

По данным турецких СМИ, требования об экстрадиции будут направлены в Германию, Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Норвегию, Туркменистан, Казахстан и другие государства.

Напомним ,что власти Турции обвиняет FETO в организации попытки государственного переворота. В июле 2016 года под контролем оппозиционеров находился ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле.