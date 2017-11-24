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Овечкин сообщил о запуске сайта Putin Team
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    Овечкин сообщил о запуске сайта Putin Team

    8:11  24 Ноября 2017
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    Овечкин сообщил о запуске сайта Putin Team

    Москва, 24 ноября. Российский хоккеист Александр Овечкин объявил об открытии официального сайта созданного им движения Putin Team. Об этом спортсмен сообщил на своей страничке в сервисе Instagram.

    Хоккеист отметил, что с помощью сайта желающие могут стать частью Putin Team.

    «С его помощью вы сможете стать частью огромной команды. Команды Путина, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной», — написал спортсмен.

    Напомним, Александр Овечкин заявил о создании движения Putin Team в начале октября. Хоккеист заявил, что команда должна объединить людей, поддерживающих президента России Владимира Путина, и показать всему миру «сильную и сплоченную Россию».

     

     

    Сайт движения Putin Team открыт - www.putinteam.ru! С его помощью вы сможете стать частью огромной команды. Команды Путина, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной. В нашем лидере мы ценим доверие и уважение к людям, справедливость, порядочность и неравнодушие. Все кто поддерживают эти ценности и есть PutinTeam. Если вы хотите вместе с нами участвовать в мероприятиях - присоединяйтесь! Регистрируйтесь на сайте, следите за новостями, будет интересно! Ну и, конечно, делитесь этим постом с друзьями! Добро пожаловать в Putin Team! @putin__team #putinteam

    Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

    По сообщению RT, накануне к Putin Team присоединился бывший чемпион мира по боксу по версии WBO Руслан Проводников. Боксер отметил, что горд быть частью «Команды Путина».

    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #овечкин #putin team
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