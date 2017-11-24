Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мать скончавшегося от ВИЧ мальчика осудили в Прикамье
Политика
РФ и Иран уточнили районы размещения наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    РФ и Иран уточнили районы размещения наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб»

    8:13  24 Ноября 2017
    337

    РФ и Иран уточнили районы размещения наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб»

    Москва, 24 ноября. Российская и иранская группы в Координационном центре РФ, Ирана и Турции уточнили районы размещения постов в зоне деэскалации №1 в Идлибе в Сирии.

    Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    Кураленко добавил, что в настоящее время продолжается подготовка к конгрессу сирийского национального диалога. Ранее в провинции Риф Дамаск были организованы встречи ряда религиозных групп, в ходе которых выбраны делегаты для участия в конгрессе.

    Как сообщалось накануне, правительственные войска Сирии готовятся к массированному наступлению на позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в провинции Идлиб.

    Добавим, что РФ помогает официальному Дамаску и оппозиции Сирии прийти к соглашению по созданию гуманитарного коридора в Восточной Гуте.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #деэскалация
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть