РФ и Иран уточнили районы размещения наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб»

Москва, 24 ноября. Российская и иранская группы в Координационном центре РФ, Ирана и Турции уточнили районы размещения постов в зоне деэскалации №1 в Идлибе в Сирии.

Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Кураленко добавил, что в настоящее время продолжается подготовка к конгрессу сирийского национального диалога. Ранее в провинции Риф Дамаск были организованы встречи ряда религиозных групп, в ходе которых выбраны делегаты для участия в конгрессе.

Как сообщалось накануне, правительственные войска Сирии готовятся к массированному наступлению на позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в провинции Идлиб.

Добавим, что РФ помогает официальному Дамаску и оппозиции Сирии прийти к соглашению по созданию гуманитарного коридора в Восточной Гуте.

1 Организация запрещена на территории РФ.