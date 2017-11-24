Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мать скончавшегося от ВИЧ мальчика осудили в Прикамье
Новороссия
ВСУ шесть раз за сутки нарушили режим перемирия - ЛНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВСУ шесть раз за сутки нарушили режим перемирия - ЛНР

    8:02  24 Ноября 2017
    202

    ВСУ шесть раз за сутки нарушили режим перемирия - ЛНР

    Луганск, 24 ноября. Украинские военные в минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

    Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. 

    Со стороны ВСУ применялись минометы 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы попали позиции ЛНР в районах населенных пунктов Фрунзе, Желтое, Калиновка. Всего по территории ЛНР было выпущено более 70 снарядов.

    По предварительным данным, пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что Луганская народная республика полностью готова к обмену пленными с украинской стороной. В настоящее время происходит согласование списков для обмена.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #всу #лнр #обстрелы #луганск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть