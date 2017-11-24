ВСУ шесть раз за сутки нарушили режим перемирия - ЛНР

Луганск, 24 ноября. Украинские военные в минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Со стороны ВСУ применялись минометы 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы попали позиции ЛНР в районах населенных пунктов Фрунзе, Желтое, Калиновка. Всего по территории ЛНР было выпущено более 70 снарядов.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Луганская народная республика полностью готова к обмену пленными с украинской стороной. В настоящее время происходит согласование списков для обмена.