Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мать скончавшегося от ВИЧ мальчика осудили в Прикамье
Технологии
Samsung может выпустить Galaxy Note 8 в стиле «Звездных войн»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Samsung может выпустить Galaxy Note 8 в стиле «Звездных войн»

    8:00  24 Ноября 2017
    382

    Samsung может выпустить Galaxy Note 8 в стиле «Звездных войн»

    Москва, 24 ноября. Южнокорейская компания Samsung может выпустить смартфон Galaxy Note 8 в стиле «Звездных войн» к премьере нового эпизода космической саги «Звездные войны: Последние джедаи».

    Выход фильма заявлен на середину декабря 2017 года. Информация о планах компании Samsung приурочить к этому выпуск специальной версии смартфона появилась в издании GSMArena. Кроме того, сообщается, что Samsung разрабатывает пылесос в образе Дарта Вейдера.

    Напомним, ранее «Газета.ру» сообщала, что Samsung собирается запустить центр для исследования искусственного интеллекта.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #samsung #звездные войны #galaxy note 8
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть