Samsung может выпустить Galaxy Note 8 в стиле «Звездных войн»

Москва, 24 ноября. Южнокорейская компания Samsung может выпустить смартфон Galaxy Note 8 в стиле «Звездных войн» к премьере нового эпизода космической саги «Звездные войны: Последние джедаи».

Выход фильма заявлен на середину декабря 2017 года. Информация о планах компании Samsung приурочить к этому выпуск специальной версии смартфона появилась в издании GSMArena. Кроме того, сообщается, что Samsung разрабатывает пылесос в образе Дарта Вейдера.

Samsung will launch Galaxy Note8 Star Wars customized version, deep customization. pic.twitter.com/azYQlEWDza — Ice universe (@UniverseIce) November 22, 2017

Напомним, ранее «Газета.ру» сообщала, что Samsung собирается запустить центр для исследования искусственного интеллекта.