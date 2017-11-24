Сирия: Россия инициирует конституционную комиссию

Дамаск, 24 ноября. Россия намерена добиться привлечения ООН к работе Конгресса сирийского национального диалога, целью которого будет создание конституционной комиссии.

Как пишут «Известия», именно этот орган в перспективе разработает новую сирийскую конституцию. Как считают эксперты, создание нового органа придаст ускорение политическому процессу по урегулированию конфликта в стране.

«Состав этой комиссии должен быть подвижным, чтобы к ее работе могли присоединиться те сирийские функционеры, которые по каким-либо причинам не захотят или не смогут приехать на Конгресс сирийского национального диалога», пояснил изданию неназванный источник в дипкругах.

«Со стороны Дамаска нет никаких препятствий для проведения конституционной реформы, если эту идею поддержат сирийцы. Сирия готова участвовать в переговорах по этому вопросу», — в свою очередь отметил депутат Мухаммед Хейр аль-Аккам.

Напомним, что принятие новой сирийской конституции наряду с формированием переходного правительства и проведением всеобщих выборов — одно из требований резолюции Совета Безопасности ООН.