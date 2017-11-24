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Сирия: Россия инициирует конституционную комиссию
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    Сирия: Россия инициирует конституционную комиссию

    7:58  24 Ноября 2017
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    Сирия: Россия инициирует конституционную комиссию

    Дамаск, 24 ноября. Россия намерена добиться привлечения ООН к работе Конгресса сирийского национального диалога, целью которого будет создание конституционной комиссии.

    Как пишут «Известия», именно этот орган в перспективе разработает новую сирийскую конституцию. Как считают эксперты, создание нового органа придаст ускорение политическому процессу по урегулированию конфликта в стране.

    «Состав этой комиссии должен быть подвижным, чтобы к ее работе могли присоединиться те сирийские функционеры, которые по каким-либо причинам не захотят или не смогут приехать на Конгресс сирийского национального диалога», пояснил изданию неназванный источник в дипкругах.

    «Со стороны Дамаска нет никаких препятствий для проведения конституционной реформы, если эту идею поддержат сирийцы. Сирия готова участвовать в переговорах по этому вопросу», — в свою очередь отметил депутат Мухаммед Хейр аль-Аккам.

    Напомним, что принятие новой сирийской конституции наряду с формированием переходного правительства и проведением всеобщих выборов — одно из требований резолюции Совета Безопасности ООН.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сирия #оон
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