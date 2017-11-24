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Зеленский раскритиковал СБУ из-за сериала «Сваты»
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    Зеленский раскритиковал СБУ из-за сериала «Сваты»

    7:52  24 Ноября 2017
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    Зеленский раскритиковал СБУ из-за сериала «Сваты»

    Киев, 24 ноября. Украинский актер Владимир Зеленский опубликовал запись, в которой обрушился с критикой на Службу безопасности Украины (СБУ) из-за возможного запрета на показ сериала «Сваты». Видео под названием «Накипело!» актер разместил на своей страничке в социальной сети Facebook.

    Зеленский с иронией отметил, что без запрета на прокат сериала на территории Украины в стране «никак не растет экономика». Актер предположил, что руководству СБУ могло не понравиться название картины. Но вместо того, чтобы бороться с сериалами, Зеленский посоветовал силовикам обратить внимание на кумовство в собственных рядах.

    «Если кому-то не нравится слово «сваты», вам ближе слово «кумы», вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими «Сватами», — предложил актер.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Госкино Украины может не выдать прокатное удостоверение на сериал «Сваты» из-за участия в картине российского актера Федора Добронравова.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #зеленский #сбу
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