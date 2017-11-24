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Политика
Видео, на котором Путин «с грохотом» роняет стул Эрдогана, появилось в Сети
Политика
Видео, на котором Путин «с грохотом» роняет стул Эрдогана, появилось в Сети
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    Видео, на котором Путин «с грохотом» роняет стул Эрдогана, появилось в Сети

    7:41  24 Ноября 2017  /обновлено: 7:41  24 Ноября 2017
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    Видео, на котором Путин «с грохотом» роняет стул Эрдогана, появилось в Сети

    Москва, 24 ноября. Видео со стулом, упавшим в среду на совместной пресс-конференции глав России, Турции и Ирана появилось в Сети.

    Российский президент Владимир Путин попытался помочь турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану отодвинуть стул по окончании мероприятия, однако стул с грохотом упал.

    Впрочем, из-за чего на самом деле произошел инцидент, до сих пор непонятно. На роликах, запечатлевших момент падения стула с других ракурсов, инцидент происходит из-за действий Эрдогана.

    «Неловкое» видео вызвало широкую дискуссию в социальных сетях. Пока одни пользователи спорили, кто на самом деле виноват в падении кресла Эрдогана, другие сочли произошедшее плохим знаком.

    Напомним, трехсторонние переговоры президентов России, Турции и Ирана прошли в Сочи 22 ноября. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани по итогам встречи сделали ряд совместных заявлений. В частности, они заявили о необходимости принять меры по освобождению заложников в Сирии и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ на территории САР.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #эрдоган #стул
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