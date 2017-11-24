Морское судно с россиянами на борту загорелось в Японском море

Владивосток, 24 ноября. В акватории Японского моря загорелось морское судно под флагом Тоголезской Республики с российским экипажем.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивосток, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью морякам нет.

Морское судно, груженное техникой, вышло в море из столицы Приморского края по направлению в Тояму. Сейчас теплоход находится в дрейфе, на борту – достаточное количество воды и пищи.

В настоящее время к морскому судну из Владивостока направлен буксир «Нефтегаз-55».

