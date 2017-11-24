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Морское судно с россиянами на борту загорелось в Японском море
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    Морское судно с россиянами на борту загорелось в Японском море

    7:37  24 Ноября 2017
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    Морское судно с россиянами на борту загорелось в Японском море

    Владивосток, 24 ноября. В акватории Японского моря загорелось морское судно под флагом Тоголезской Республики с российским экипажем.

    Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на морской спасательно-координационный     центр Владивосток, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью морякам нет.

    Морское судно, груженное техникой, вышло  в море из столицы Приморского края по направлению в Тояму. Сейчас теплоход находится в дрейфе, на борту – достаточное количество воды и пищи.

    В настоящее время к морскому судну из Владивостока направлен буксир «Нефтегаз-55».
     

    Автор: Константин Терехов
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    #японское море
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