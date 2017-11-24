Опубликовано видео испытаний новой российской противоракеты

Москва, 24 ноября. В Сети появились кадры испытаний новой российской ракеты системы ПРО.

Успешный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) провели на полигоне Сары-Шаган на территории Казахстана. Противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Сети появились кадры запуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь-М», снятые с расстояния в 50 метров. Примечательно, что ролик снят в формате панорамного видео, позволяющего зрителям управлять камерой и лучше рассмотреть детали происходящего, поэтому, как выразились эксперты, США получили места в первом ряду.