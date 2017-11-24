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Четыре российских скелетониста по решению ISBF временно отстранены от соревнований
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    Четыре российских скелетониста по решению ISBF временно отстранены от соревнований

    7:31  24 Ноября 2017  /обновлено: 7:32  24 Ноября 2017
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    Четыре российских скелетониста по решению ISBF временно отстранены от соревнований

    Москва, 24 ноября. Международная федерация бобслея и скелетона (ISBF) временно отстранила четырех российских спортсменов от соревнований. Об этом сообщает пресс-служба ISBF.

    Отстранены Александр Третьяков, Мария Орлова, Елена Никитина и Ольга Потылицына. Временную дисквалификацию федерация объявила на основании решения занимающиеся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

    Ранее Газета.ru сообщила, что олимпийский комитет лишил завоеванной на зимней Олимпиаде в Сочи золотой медали Александра Третьякова. Елена Никитина лишилась бронзовой олимпийской медали. Также МОК пожизненно отстранил Третьякова и Никитину от участия в Олимпийских играх.

    Автор: Виталий Малясев
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    #мок #скелетон #олимпиада #дисквалификация #отстранение #доопинг
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