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Из-за санкций Германия потеряла более 40 тысяч рабочих мест
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    Из-за санкций Германия потеряла более 40 тысяч рабочих мест

    7:25  24 Ноября 2017
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    Из-за санкций Германия потеряла более 40 тысяч рабочих мест

    Берлин, 24 ноября. Санкционная политика Запада стоила Германии 42 тысяч рабочих мест. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

    «Очевидно, что санкции наносят ущерб немецкой экономике и препятствуют улучшению благосостояния наших граждан. Ведь продажа высококачественной продукции на зарубежных рынках всегда была основой немецкой экономики», — заявил политик.

    Партия намерена представить в парламент предложение о снятии антироссийских санкций. Что касается так называемого «крымского вопроса», то, по словам Фронмайер, все «сложнее».

    «Крым - часть России, это не изменится. И очевидно, что жители Крыма больше тяготеют к России, нежели к Украине. И при любом урегулировании отношений с Россией следует смириться с тем, что Крым – российская территория», — подчеркнул парламентарий.

    Автор: Константин Терехов
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    #санкции #россия #фрг
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