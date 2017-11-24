Из-за санкций Германия потеряла более 40 тысяч рабочих мест

Берлин, 24 ноября. Санкционная политика Запада стоила Германии 42 тысяч рабочих мест. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

«Очевидно, что санкции наносят ущерб немецкой экономике и препятствуют улучшению благосостояния наших граждан. Ведь продажа высококачественной продукции на зарубежных рынках всегда была основой немецкой экономики», — заявил политик.

Партия намерена представить в парламент предложение о снятии антироссийских санкций. Что касается так называемого «крымского вопроса», то, по словам Фронмайер, все «сложнее».