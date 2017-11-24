Мухи и черви испытают орбитальную центрифугу на МКС

Москва, 24 ноября. Ученые проведут на борту Международной космической станции (МКС) уникальный эксперимент со специальной мини-центрифугой для испытания искусственной гравитации на насекомых.

Как сообщает газета «Известия», эксперимент проведет Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН совместно с другими российскими научными учреждениями.

Специальная мини-центрифуга будет доставлена на орбиту в 2020–2024 годах. В настоящее время продолжается проектирование аппаратуры для исследования.

Участниками эксперимента станут плодовые мухи (дрозофилы) и черви-нематоды. Их доставят на МКС в стадии личинок, чтобы уменьшить число физических факторов, воздействующих на насекомых во время космического полета.

«Основная задача эксперимента — исследовать причины возникновения мутаций. Можно будет оценить значение гравитации — положительное или негативное — для стабильности генетического аппарата биообъектов», — рассказала научный руководитель эксперимента, сотрудник института Ольга Ларина.

По словам популяризатора космонавтики Виталия Егорова, появление мини-центрифуги на МКС позволит получить доступ в неисследованную область науки.

«На Земле мы можем увеличивать воздействие притяжения, но мы не можем уменьшать силу тяжести. (…) Это устройство поможет подготовиться к будущим полетам в дальний космос», — говорит эксперт.

В будущем на МКС предлагается развернуть большую центрифугу — с ее помощью космонавты будут бороться с негативным влиянием невесомости на организм. Человека будут помещать в центрифугу на какое-то время, чтобы восстановить функции кровообращения и других физиологических систем, которые атрофируются в условиях невесомости.