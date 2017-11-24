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Астрономы опровергли сообщения о возможном падении метеорита на Поволжье
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    Астрономы опровергли сообщения о возможном падении метеорита на Поволжье

    7:14  24 Ноября 2017
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    Астрономы опровергли сообщения о возможном падении метеорита на Поволжье

    Москва, 24 ноября. Распространившиеся слухи о вероятном падении метеорита на Самару, Казань или Нижний Новгород не соответствуют действительности. Никто из российских астрономов не делал таких заявлений, сообщил директор астрономической обсерватории имени Энгельгардта в Казани Юрий Нефедьев.

    По его словам, в середине декабря ожидается метеорный дождь, который не представляет опасности для жителей Земли и представляет из себя облако светящегося воздуха, которое можно заметить в небе около четырех утра, пишет «Российская газета».

    Эксперты пояснили изданию, что метеорный дождь – явление обычное, они происходят регулярно из-за того, что Земля, вращаясь вокруг солнца, регулярно попадает в облако остатков хвоста комет.

    Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что на Поволжье якобы может упасть метеорит весом больше 20 тысяч тонн.

    Автор: Алексей Громов
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    #космос #метеорит #поволжье
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