Астрономы опровергли сообщения о возможном падении метеорита на Поволжье

Москва, 24 ноября. Распространившиеся слухи о вероятном падении метеорита на Самару, Казань или Нижний Новгород не соответствуют действительности. Никто из российских астрономов не делал таких заявлений, сообщил директор астрономической обсерватории имени Энгельгардта в Казани Юрий Нефедьев.

По его словам, в середине декабря ожидается метеорный дождь, который не представляет опасности для жителей Земли и представляет из себя облако светящегося воздуха, которое можно заметить в небе около четырех утра, пишет «Российская газета».

Эксперты пояснили изданию, что метеорный дождь – явление обычное, они происходят регулярно из-за того, что Земля, вращаясь вокруг солнца, регулярно попадает в облако остатков хвоста комет.

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что на Поволжье якобы может упасть метеорит весом больше 20 тысяч тонн.